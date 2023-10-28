Соболев: я с прессой больше не общаюсь, вы же с источниками общаетесь

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что больше не общается с прессой.

«Вы же с источниками общаетесь. Я с прессой больше не общаюсь», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 28 октября, воронежский «Факел» обыграл красно-белых благодаря голам нападающих Евгения Маркова и Максима Максимова в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Александр Соболев вышел на поле в стартовом составе московской команды и провёл весь матч.

Благодаря этой победе «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 заработанных очков.