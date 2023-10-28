«Ростов» — «Локомотив»: Кирилл Щетинин открыл счёт на третьей минуте

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В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Ростов» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте отличился полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. После длительной атаки хозяев Щетинин точно пробил в угол ворот Ильи Лантратова из пределов штрафной.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 12 матчей. «Ростов» находится на 12-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).