Нененко: Абаскаль строит из себя опытного тренера, но «Спартак» был неузнаваем с «Факелом»

Российский тренер Валерий Нененко высказался о матче 13-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» (2:0).

«Факелу» помогает погода. На первое место вышли бойцовские качества, приспособления к полю. «Факел» всю неделю тренировался при таком дожде, но и поддержка болельщиков сыграла большую роль. «Спартак» был просто неузнаваем, даже и выделить некого. Фактор поля был важен, но настрой у команды Абаскаля не тот — в том году победили 4:1.

У «Факела» не было слабых мест ни в одной из линий. Была и правильная тактика Ташуева: связка Магаль — Аппаев определила игру. Абаскаль вроде строит из себя опытного тренера, а всего-то нужно было Бонгонду или заменить, или передвинуть», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.