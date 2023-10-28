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Тихонов: «Спартаку» не хватает характера, в отличие от Аппаева, Магаля, Квеквескири

Тихонов: «Спартаку» не хватает характера, в отличие от Аппаева, Магаля, Квеквескири
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов подвёл итоги матча между красно-белыми и «Факелом». Встреча прошла в рамках 13-го тура РПЛ и завершилась победой воронежцев со счётом 2:0. Тихонов отметил, что футболистам «Спартака» не хватает характера, в отличие от таких игроков «Факела», как Хызыр Аппаев, Руслан Магаль и Ираклий Квеквескири.

«Последний раз, когда «Спартак» уступил «Факелу» до этого, я тоже играл. Поучаствовал в рекорде! «Спартак» не бросил играть сейчас. Но игрокам не хватает характера, в отличие от Аппаева, Магаля, Квеквескири. Они знают, как такие матчи вырывать. В «Спартаке» такого нет. Но такие матчи надо вырывать на зубах. Плохие поля, вопросов нет! Как чуть‑чуть тяжело, всё, «Спартака» нет! Это бросается в глаза», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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