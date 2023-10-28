Умяров: поле сыграло решающую роль. Вы сами видели, насколько оно мешало

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:0).

«Наверное, поле сыграло решающую роль. Насколько помешало это показать «Спартаку» свой футбол? Думаю, вы, посмотрев игру, можете ответить, насколько. Конечно, условия одинаковые, но «Факелу» удалось быстрее адаптироваться под эти условия», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня «Факел» обыграл красно-белых благодаря голам нападающих Евгения Маркова и Максима Максимова.

Благодаря этой победе «Факел» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» находится на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.