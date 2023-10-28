Абаскаль рассказал, когда Промес и Джикия вернутся к тренировкам

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился информацией, когда футболисты красно-белых Квинси Промес и Георгий Джикия вернутся к тренировкам.

«У Квинси случился мышечный перегруз. Он уже работает. Совсем скоро он вернётся в общую группу и будет в нашем распоряжении. Матч с «Краснодаром» он, скорее всего, пропустит. Что касается Джикии, у него что-то произошло с рёбрами. У него лёгкое повреждение. Он тоже скоро вернётся к тренировкам», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 28 октября, воронежский «Факел» обыграл красно-белых благодаря голам нападающих Евгения Маркова и Максима Максимова в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.