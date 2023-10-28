Умяров: если бы было легко решить и найти проблему, вы видели бы одни победы «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после матча 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2) заявил, что если бы было легко решить и найти проблему, то у красно-белых были бы одни победы.

«Наверное, какие-то мелочи, чего-то не хватает. Где-то нужно найти именно тот баланс, который будет позволять набирать три очка в каждой игре. Если бы было так легко решить и найти проблему, вы видели бы одни победы «Спартака». Мы в процессе, главный тренер пытается это найти и решить. Конечно, ресурсы у нас есть. Каждый чувствует это», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. «Факел» находится на 11-й строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).