Егор Титов: у «Факела» была команда, а у моего любимого «Спартака» — нет

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов после матча МИР РПЛ с «Факелом» (0:2) заявил, что у воронежцев была игра, а у красно-белых её не было.

«Впечатлил итог. 2:0, и это всё по игре. Сейчас будет придумывать, что футбольное поле плохое. Но «Факел»-то играл в футбол, в первые минут 20 его преимущество вообще подавляющим было. Почему они могут играть в футбол, а другие не могут? Надо отдать должное «Спартаку»: старались, бились, даже вдесятером пытались что-то сделать. Как сейчас модно говорить, были подходы, и неплохие. Но я по себе знаю: когда против «Спартака» играет аутсайдер — по таблице, по статусу, и этот аутсайдер открывает счёт, против него уже почти ничего сделать нельзя. Ты по ходу матча перевернуть эту игру уже не можешь, как бы ни старался. Потому что там уже не двойные и не тройные, а уже пятерные эмоции идут. И каждый футболист на своём месте делает больше, чем он может.

А «Спартаку» характера не хватает. Практически нет лидера. Их должно быть несколько — четыре-пять, а лучше — шесть-семь человек. В отсутствие одного-двух человек флаг поднимают другие. А этого не чувствуется. В наше время была обойма — 14-15 футболистов. Мы играли одним составом, всё было выстроено до автоматизма, поэтому нам было значительно проще. А сейчас состав у «Спартака» очень часто меняется. Даже «Факел» в своём предматчевом ролике отметил, что непонятно, кто будет играть у гостей. «Факел» сегодня показал, что футбол в Воронеже должен жить. Прекрасный болельщик, великолепная поддержка, строится стадион. Команда без звёзд, но тут ключевое слово — команда. Вот сегодня у «Факела» была команда, а у моего любимого «Спартака» — нет», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.