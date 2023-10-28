Экс-капитан «Спартака» Титов: почему Соболев всё время бегает по бровкам?

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов после матча МИР РПЛ с «Факелом» (0:2) высказался о влиянии погоды на игру, а также задался вопросом: почему нападающий красно-белых Александр Соболев всё время бегает по бровкам?

«В «Спартаке» знали, что дождь в Воронеже лил долгое время. По полю походили — убедились, что ужасное. У них было время что-то поменять — полтора часа, если не больше. Почему было не скорректировать состав? Известно же, что по таким погодным условиям надо упрощать игру. Играть более длинно и под такой футбол выпускать высоких — того же Мартинса, например.

Для меня тоже вопрос: почему Соболев всё время бегает по бровкам? Человека, который играл единственного нападающего, я весь первый тайм видел на флангах. Это бросалось в глаза. «Факел» больше играл левым флангом, процентов 70, «Спартак» — правым. И вот Соболев почему-то всё время смещался. Не знаю, может, была такая установка специальная. Но, когда играешь в одного форварда, нападающий всё время должен находиться на своём месте. Особенно по такой погоде. А Соболев в любых условиях выигрывает большую часть единоборств, что вверху, что внизу. А два инсайда должны открываться под его скидки. Игру надо было упрощать. Игре в мелкий и средний пас газон, конечно, помешал. Искусство тренера в том и заключается, чтобы уметь подстроиться под каждую ситуацию. Я пока не вижу, чтобы Абаскаль успел это сделать.

Правильно сказал Андрей Тихонов: у нас в «Спартаке» и на базе были такие поля по осени, по весне. Мы уже были приучены и не мечтали о таких полях, какие есть сейчас. Здорово, что сегодня такие стадионы, идеальные газоны. Но бывают моменты, когда вмешиваются погодные условия», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.