Червиченко: не верю, что Джикия пропустил матч с «Факелом» из-за травмы ребра

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит, что защитник красно-белых Георгий Джикия пропустил матч МИР РПЛ с «Факелом» (0:2) из-за травмы ребра.

«Я слабо верю в ситуацию, что Джикия пропустил матч из-за травмы ребра. Мы видели, как травмировался Промес, тут всё понятно. А у Джикии — «ребро». Думаю, в «Спартаке» просто не хотят выносить какие-то вещи, сор из избы. Есть конфликт с Абаскалем, поэтому он не играет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. «Факел» находится на 11-й строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).