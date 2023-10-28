У Кейна 21 очко по системе «гол+пас» в 13 матчах за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился хет-триком в матче 9-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом» (8:0). Таким образом, английский форвард забил уже 14 мячей за мюнхенский клуб.

Всего у Кейна 21 (14+7) очков по системе «гол+пас» в 13 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Он лучший в команде по этим показателям в текущем сезоне.

Кейн выступает за «Бавария» с лета этого года. Мюнхенцы приобрели англичанина у «Тоттенхэма» за € 100 млн.

В прошлом сезоне форвард провёл за «шпор» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 95 млн.