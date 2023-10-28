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«Нормальное поведение, я его понимаю». Аршавин — об отказе Соболева общаться с прессой

«Нормальное поведение, я его понимаю». Аршавин — об отказе Соболева общаться с прессой
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слова нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, который заявил, что больше не общается с прессой, после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Напомним, красно-белые проиграли воронежской команде со счётом 0:2.

«Соболев отказался общаться с прессой из‑за того, что журналисты пишут инсайды про их отношения с Абаскалем. Такое поведение Александра оправданно? Нормальное поведение, я его понимаю», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил 26‑летнего Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России из‑за нарушения дисциплины. Отмечалось, что футболист неоднократно пропускал командные завтраки.

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