«Три очка или жизнь?» ЦСКА анонсировал матч с «Краснодаром» в теме Хэллоуина

Московский ЦСКА анонсировал матч МИР РПЛ с «Краснодаром», который пройдёт 29 октября, роликом в стиле Хэллоуина, сообщает пресс-служба клуба.

По сюжету трое детей подходят к двери и стучатся в неё, оттуда выходит полузащитник красно-синих Константин Кучаев. Дети в шарфах ЦСКА говорят: «Три очка или жизнь?» Игрок удивлённо спрашивает: «Вы Хэллоуин празднуете?» Юные болельщики отвечают: «Какой Хэллоуин? Такого праздника в нашей стране нет. У вас скоро игра с «Краснодаром», так что три очка или жизнь?»

Кучаев пообещал, что игроки отдадут все силы на поле, чтобы выиграть. Молодые фанаты заявили, что лично проверят результат матча, а потом попросили сделать совместную фотографию с футболистом.

На данный момент ЦСКА в турнирной таблице РПЛ располагается на седьмой строчке с 18 очками. «Краснодар» — лидер чемпионата с 28 очками.