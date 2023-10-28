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«Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» благодаря хет-трику Нкетиа

«Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» благодаря хет-трику Нкетиа
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Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. «Арсенал» разгромил соперника со счётом 5:0.

«Канониры» вышли вперёд на 28-й минуте благодаря голу нападающего Эдди Нкетиа. Форвард лондонцев отличился ещё дважды в начале второго тайма — на 51-й и 58-й минутах. В концовке игры «Арсенал» забил ещё два гола. Сперва на 88-й минуте хавбек Фабиу Виейра реализовал пенальти, а на 90+6-й минуте точку поставил защитник Такэхиро Томиясу.

«Канониры» занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Микеля Артеты набрала 24 очка за 10 матчей. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й строчке, заработав всего лишь одно очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм Хотспур» (26).

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Нкетиа – 28'     2:0 Нкетиа – 50'     3:0 Нкетиа – 58'     4:0 Виейра – 88'     5:0 Томиясу – 90+6'    
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