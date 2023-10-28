Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Дармштадт» со счётом 8:0 в матче Бундеслиги

Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Дармштадт» со счётом 8:0 в матче Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 октября, состоялся матч 9-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Дармштадтом 98». Команды сыграли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. Стартовый свисток встречи прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Бавария» разгромила «Дармштадт» со счётом 8:0.

Первый тайм прошёл без голов. В самом начале второго тайма, на 51-й минуте Гарри Кейн открыл счёт в матче. Вскоре, на 56-й минуте Лерой Зане удвоил преимущество хозяев. Уже на 60-й минуте Джамал Мусиала довёл счёт матча до разгромного. На 64-й минуте Лерой Зане оформил дубль, забив четвёртый мяч «Баварии» в матче.

На 69-й минуте случился ещё один дубль — Гарри Кейн забил свой второй гол в матче. На 71-й минуте Томас Мюллер забил пятый гол хозяев во встрече. На 76-й минуте Джамал Мусиала также оформил свой второй гол во встрече. На 88-й минуте Гарри Кейн забил третий гол, оформив хет-трик и окончательный разгром гостей со счётом 8:0.

После результата данного матча турнирную таблицу Бундеслиги после девяти сыгранных туров возглавляет «Бавария», которая набрала 23 очка. Вторую позицию занимает «Байер» с 22 очками. «Дармштадт 98» с семью очками идёт на 14-м месте.

Германия - Бундеслига . 9-й тур
28 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
8 : 0
Дармштадт 98
Дармштадт
1:0 Кейн – 51'     2:0 Зане – 56'     3:0 Мусиала – 60'     4:0 Зане – 64'     5:0 Кейн – 69'     6:0 Мюллер – 71'     7:0 Мусиала – 76'     8:0 Кейн – 88'    
Удаления: Киммих – 4' / Гясула – 21', Маглица – 41'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android