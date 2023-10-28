Защитник ЦСКА Набабкин сказал, кто из футболистов РПЛ может уехать в Европу

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин сказал, кто из футболистов МИР Российской Премьер-Лиги может уехать в Европу, выделив нападающего армейцев Фёдора Чалова и игрока «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Тяжело сейчас сказать, но способных футболистов в РПЛ немало. Могу, например, назвать Чалова, Пиняева. Хотя в каждой команде можно выделить игроков, у которых есть потенциал и которые могли бы проявить себя в Европе», — приводит слова Набабкина пресс-служба клуба.

Набабкин является воспитанником футбольного клуба «Москва», откуда зимой 2009 года в качестве свободного агента перешёл в стан армейцев. 37-летний защитник сыграл за ЦСКА в 315 матчах во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал 11 голевых передач.

На данный момент ЦСКА в турнирной таблице РПЛ располагается на седьмой строчке с 18 очками. «Краснодар» — лидер чемпионата с 28 очками.