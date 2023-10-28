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Экс-игрок «Краснодара» Нахушев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Экс-игрок «Краснодара» Нахушев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
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Бывший игрок «Краснодара» Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча МИР РПЛ с ЦСКА, который пройдёт 29 октября на «ВЭБ Арене».

«В матче ЦСКА — «Краснодар» шансы будут 50 на 50, потому что он будет в Москве. Если бы матч проходил в Краснодаре, то команда Ивича была бы фаворитом.

Армейцы сейчас не очень стабильны: теряли очки там, где должны были побеждать. А «Краснодар» хорошо смотрится. Даже сложно сказать, за кого буду болеть. Мне обоюдно дороги ЦСКА и «Краснодар», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент ЦСКА в турнирной таблице РПЛ располагается на седьмой строчке с 18 очками. «Краснодар» — лидер чемпионата с 28 очками. Ближайшие преследователи: «Зенит» (23) и «Крылья Советов» (22).

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