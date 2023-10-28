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Дубль Беллингема принёс «Реалу» победу над «Барселоной» в «эль класико»

Сегодня, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретились «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. В прямом эфире встречу показывал Okko. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 благодарю дублю Джуда Беллингема.

В начале первого тайма, на шестой минуте Илкай Гюндоган воспользовался ошибкой Орельена Тчуамени и открыл счёт в матче, выведя «Барселону» вперёд.

Видео: Гюндоган открыл счёт в матче с «Реалом»

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Во втором тайме, на 68-й минуте Джуд Беллингем великолепным дальним ударом сравнял счёт во встрече.

Видео: Беллингем сравнял счёт в «эль класико»

В самой концовке матча, на 90+2-й минуте Джуд Беллингем оформил дубль и принёс победу «Реалу» в данном матче со счётом 2:1.

Видео: Беллингем забивает победный мяч в «эль класико»

После результата данного матча «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 28 очков после 11 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка.