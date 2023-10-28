«Барселона» проиграла в первом из 14 матчей текущего сезона

В субботу, 28 октября, «Барселона» на домашней арене уступила мадридскому «Реалу» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 1:2. Таким образом, каталонская команда проиграла первый из 14 матчей в текущем сезоне во всех турнирах. Общий счёт — 31:12.

Ранее по ходу сезона сине-гранатовые обыгрывали такие команды, как «Кадис» (2:0), «Вильярреал» (4:3), «Осасуна» (2:1), «Бетис» (5:0), «Антверпен» (5:0), «Сельта» (3:2), «Севилья» (1:0), «Порту» (1:0), «Атлетик» (1:0) и «Шахтёр» (2:1). Также подопечные Хави сыграли вничью с «Хетафе» (0:0), «Мальоркой» (2:2) и «Гранадой» (2:2).

Полузащитник «Реала» Беллингем сравнивает счёт в матче 11-го тура Примеры с «Барселоной»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 5 ноября. Команда Хави на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад» в рамках чемпионата Испании. Начало игры — в 23:00 мск.

Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» выиграла Ла Лигу, опередив «Реал» на 10 очков. В Лиге чемпионов каталонская команда не смогла выйти из группы, в которой сражались «Интер», «Бавария» и чешская «Виктория».