Матиас Перес стал самым результативным центральным защитником РПЛ сезона-2023/2024

Аргентинский футболист «Оренбурга» Матиас Перес стал самым результативным центральным защитником МИР РПЛ сезона-2023/2024 после матча 13-го тура с «Крыльями Советов» (1:1), сообщает Opta Sports.

Матиас Перес забил свой четвёртый гол в этом сезоне РПЛ – он один из двух лучших бомбардиров «Оренбурга» в этом сезоне и самый результативный центральный защитник лиги.

В прошедшем матче с самарцами голами отметились аргентинский нападающий Бенхамин Гарре и защитник Перес, который забил мяч головой.

После 13 матчей в РПЛ «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции с 22 очками. А «Оренбург» находится в зоне стыковых игр, на 14-й строчке с 12 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.