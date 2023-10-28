Беллингем забил 13 голов в 13 стартовых играх за мадридский «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в игре 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1). Таким образом, англичанин сумел забить 13 голов в 13 стартовых матчах за «сливочных».

Беллингем сравнял счёт на 68-й минуте матча с «Барселоной». Второй мяч полузащитник забил уже в добавленное время, на 90+2-й минуте.

Джуд Беллингем сравнивает счёт в матче 11-го тура Примеры с «Барселоной»:

У 20-летнего англичанина 13 забитых мячей и три результативные передачи в 13 матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди полузащитников и защитников из топ-5 европейских лиг в нынешнем сезоне.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.