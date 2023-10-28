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«Барселона» — «Реал»: видео всех голов в «эль класико»

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги, где встретились «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 благодарю дублю Джуда Беллингема.

В самом начале первого тайма, на шестой минуте полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган воспользовался ошибкой хавбека «Реала» Орельена Тчуамени и открыл счёт в матче, выведя каталонцев вперёд.

Видео: Гюндоган открыл счёт в «эль класико»

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В середине второго тайма, на 68-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем великолепным ударом из-за штрафной сравнял счёт во встрече.

Видео: Беллингем сравнял счёт в «эль класико»

В самой концовке матча, на 90+2-й минуте Джуд Беллингем забил свой второй гол во встрече после великолепной атаки «сливочных». Гол Беллингема стал победным для «Реала» в «эль класико».

Видео: Беллингем принёс победу «Реалу» «эль класико»

После результата данного матча «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 28 очков после 11 матчей. «Барселона» осталась на третьей строчке, заработав 24 очка.