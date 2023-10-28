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Набабкин — о Зайнутдинове: очень скучаю. Он молодец, в сборной стал лучшим бомбардиром

Набабкин — о Зайнутдинове: очень скучаю. Он молодец, в сборной стал лучшим бомбардиром
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин заявил, что очень скучает по бывшему игроку армейцев Бактиёру Зайнутдинову, который летом перешёл в турецкий «Бешикташ».

«Скучаю ли я по Зайнутдинову? Очень скучаю, конечно. Баха молодец, в сборной стал лучшим бомбардиром в истории. Поэтому желаю ему удачи, успехов и продолжать в том же духе.

Часто созваниваемся? Конечно, довольно часто общаемся. У него потихоньку налаживаются дела в Турции, он адаптируется к новому чемпионату и стране. Думаю, у него там всё будет хорошо», — приводит слова Набабкина пресс-служба клуба.

Казахстанец минувшим летом, по информации Transfermarkt, за € 4,5 млн перешёл из стана армейцев в «Бешикташ». За 11 матчей во всех турнирах Бактиёр отметился одним голом. Кроме этого, Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана, забив 14 мячей.

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