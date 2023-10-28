Комиссия РПЛ оценит качество поля на стадионе «Факела» 1 ноября

Директор по маркетингу и коммуникациям МИР РПЛ Антон Фетисов сообщил, что комиссия Российской Премьер-Лиги по оценке качества футбольных полей проинспектирует газон на домашнем стадионе воронежского «Факела» «Центральный стадион профсоюзов» 1 ноября.

«Планируем 1 ноября направить комиссию. Решение было принято ещё до начала матча. Мне сложно комментировать подготовку газона или работу дренажной системы. Однако никто не будет отрицать аномальное количество выпавших осадков», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Факел» на своём стадионе обыграл «Спартак» со счётом 2:0. А после встречи игроки красно-белых Александр Максименко и Наиль Умяров пожаловались на состояние поля.