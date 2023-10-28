Деменко: не видел, чтобы «Спартак» боролся — «Факел» просто переиграл

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» на выезде уступил «Факелу» — 0:2.

«Я знал, что для «Спартака» матч будет тяжёлым. Не видел, чтобы «Спартак» боролся. «Факел» просто переиграл. Ташуев хорошо объяснил ребятам, что надо делать. Поле — основной фактор. Одно дело, когда «Спартак» играет у себя на поле, где всё ровненько. Но Воронеж играл в таких же условиях. Просто «Факел» выглядел предпочтительнее», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 13-го тура «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идёт на четвёртой строчке, имея в активе 20 очков. Лидирует «Краснодар». «Быки» после 12 игр имеют 28 очков в активе.