«Ростов» до 12 лет обыграл сверстников из «Милана» на международном турнире

Команда «Ростова» до 12 лет обыграла итальянский «Милан» до 12 лет со счётом 3:0 на международном турнире Elite Neon Cup.

«В Греции проходит престижный международный турнир Elite Neon Cup. Наша команда «Ростов-2012» вышла из группы с первого места и сегодня в 1/4 финала обыграла сверстников из «Милана» со счётом 3:0.

Поздравляем ребят и желаем удачи в полуфинале», — сообщает пресс-служба клуба.

В полуфинале ростовчане встретятся с румынской командой «Академия Диди». Матч пройдёт 29 октября. В другой полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» до 12 лет и датский «Люнгбю» до 12 лет.

Кроме того, на этом турнире в возрасте до 12 лет участвует московский «Спартак», который в своей группе занял вторую позицию и в плей-офф за 9-16-е места проиграл «Стяуа Кишинёву» из Молдавии со счётом 0:3. Теперь же красно-белые будут бороться за 13-16-е места.