Хави — о поражении в «эль класико»: мы доминировали 60 минут и должны были побеждать

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении своей команды в матче 11-го тура чемпионата Испании от мадридского «Реала» (1:2).

«На мой взгляд, мы доминировали на протяжении часа. Но таков футбол… Нашей команде нужно пять или шесть моментов, чтобы забить гол. «Реалу» хватило всего трёх шансов, чтобы забить сразу дважды. Нам не хватило эффективной реализации. На мой взгляд, если кто и должен был выиграть этот матч, то это мы.

Считаю, что наша команда провела хорошую игру. По ходу встречи было ощущение, что «Реал» доволен ничейным результатом. Когда казалось, что к такому итогу всё и идёт, произошёл этот неудачный момент с голом Беллингема.

Что я могу сказать… очень плохой результат. Однако мы сделали шаг вперёд в плане уровня футбола», – приводит слова Хави Marca.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забивает в ворота «Барселоны» победный гол:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

После результата матча 11-го тура «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 28 очков после 11 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка.