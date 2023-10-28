Первак: не стоит критиковать футболистов «Спартака» за поражение от «Факела»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал поражение красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2), отметив, что не стоит критиковать футболистов «Спартака» после такого матча.

«Матч очень хороший, классный. Единственная проблема — поле. Но сейчас о погоде говорить не стоит, всё равно продолжается работа. А так, матч очень понравился. На самом деле, «Спартак» неплохо играл, но «Факел» переиграл за счёт самоотверженности. Возможно, было больше желания.

То есть критиковать футболистов «Спартака» после такого матча не стоит? Наверное, не стоит. Скорее нет, чем да. Так получилось, что «Факелу» три очка нужнее. Воронежцы играли очень самоотверженно, достойно. Физически где‑то переиграли, а «Спартак» где‑то недобежал», — приводит слова Первака «Матч ТВ».

Напомним, «Факел» находится на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 13 играх. «Спартак» расположился на четвёртой позиции, у подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков.