«Ювентус» — «Верона»: стартовые составы команд на матч 10-го тура Серии А

В матче 10-го тура итальянской Серии А встретятся «Ювентус» и «Верона». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италии). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Начало игры — в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Веа, Кен, Влахович.

«Верона»: Монтипо, Фараони, Маньяни, Давидович, Амионе, Доиг, Дуда, Фолоруншо, Лазович, Бонаццоли, Джурич.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Ювентус» дважды переиграл сегодняшнего соперника с минимальным счётом (1:0).

Туринцы занимают третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда Массимилиано Аллегри набрала 20 очков после девяти матчей. «Верона» находится на 16-й строчке, заработав восемь очков. Лидирует «Интер» (22).