«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» и приблизился к «Краснодару» в таблице РПЛ

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, где встретились санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» со счётом 2:1.

В середине первого тайма, на 24-й минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. Вскоре, на 32-й минуте форвард «Зенита» Иван Сергеев сравнял счёт во встрече. Почти сразу же, на 37-й минуте Матео Кассьерра вывел сине-бело-голубых вперёд. Во втором тайме голов не было, мяч Кассьерры так и остался последним в данном матче, «Зенит» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1.

После результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.