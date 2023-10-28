Галактионов — о поражении от «Ростова»: мы расстроены и недовольны, нацеливались на другое

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился эмоциями после поражения своей команды в игре 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).

«Абсолютно недовольны тем, как начали. Третья минута игры, мы не имеем права так играть в своей штрафной. По организации, по структуре, по игре в обороне всей команды. Такое ощущение, что этот гол внёс сумятицу в головы наших игроков. Будем разбираться, исправлять. Первый тайм у нас не получился совсем. Есть итоговый результат, его надо принимать. Понятно, что мы расстроены, недовольны и нацеливались на другое. Это надо пережить и двигаться дальше.

Что могу сказать о замене Пиняева? Она себя оправдала, потому что Миранчук начал разгонять атаки из глубины.

Моменты были, надо было забивать. Но футбол состоит не только в моментах, где мы с мячом, но и когда мы без мяча. Организация игры в этом компоненте вызывает вопросы, хотя мы акцентировали на этом внимание», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

По результатам матча 13-го тура «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).