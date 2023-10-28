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Червиченко: «Краснодар» способен обыграть ЦСКА. Главное — психологически не испугаться

Червиченко: «Краснодар» способен обыграть ЦСКА. Главное — психологически не испугаться
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Краснодар» способен обыграть ЦСКА в матче 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги.

«Если «Краснодар» сможет обыграть ЦСКА, то тогда практически у них всё в порядке. ЦСКА ослаблен травмой Мухина. Немножко подсел Файзуллаев — последние матчи выглядел бледненько.

Если «Краснодар» сможет обыграть, то дела у «Зенита» будут тяжёлые. По своему потенциалу «Краснодар» способен обыграть ЦСКА. Главное, чтобы психологически не испугался. Если с этим будет всё нормально, то должны нынешних армейцев побеждать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Краснодар» является лидером чемпионата, имея в своём активе 28 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке с 18 очками.

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