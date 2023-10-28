Защитник ЦСКА Набабкин: хочется ещё раз стать чемпионами

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин заявил, что хочет ещё раз стать чемпионами МИР Российской Премьер-Лиги.

«Осталась ли футбольная мечта? Если говорить о мечте, то, наверное, нет. Мечты преобразовались в цели. Хочется ещё раз стать чемпионами, завоевать золотые медали. Всё от нас самих зависит. Считаю, что нам всё по плечу, надо только правильно настраиваться на каждую игру.

Разница с «Краснодаром» 10 очков. Да, это большой отрыв, но, опять же, всё в наших руках и ногах», — приводит слова Набабкина пресс-служба клуба.

На данный момент после 12 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА располагается на седьмой позиции с 18 очками. А «Краснодар» является лидером чемпионата с 28 очками. Главные преследователи: «Зенит» (26) и «Крылья Советов» (22).