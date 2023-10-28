«Зенит» забил в 20-м матче РПЛ подряд и повторил свою рекордную серию в чемпионате России

Сегодня, 28 октября, прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, где встретились санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» со счётом 2:1.

Таким образом, «Зенит» забил в 20-м матче Российской Премьер-Лиги подряд и повторил свою рекордную голевую серию в чемпионатах России. Ранее такая же серия из 20 матчей подряд с забитыми мячами была у сине-бело-голубых в 2011-2012 годах. Стоит отметить, что тогда «Зенит» выиграл РПЛ.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.