Беллингем — третий футболист в истории, забивший 13 голов в 13 первых матчах за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в игре 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1). Англичанин сумел забить 13 голов в 13 стартовых матчах за «сливочных». Таким образом, 20-летний хавбек стал третьим игроком в истории мадридского клуба, кому удалось достичь подобных показателей результативности в 13 первых матчах. До него это удавалось нападающим Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду.

Джуд Беллингем забивает победный гол в ворота «Барселоны»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

У 20-летнего англичанина 13 забитых мячей и три результативные передачи в 13 матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди полузащитников и защитников из топ-5 европейских лиг в нынешнем сезоне.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.