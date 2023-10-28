Судья Сергей Карасёв отсудил 250 матчей в РПЛ

Российский арбитр Сергей Карасёв отсудил 250 матчей в МИР Российской Премьер-Лиге.

Перед матчем 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» (2:1) глава Департамента российского судейства Милорад Мажич подарил Карасёву футболку в рамке с числом 250.

Фото: кадр из трансляции

Сергей свой первый матч в российском чемпионате отсудил 6 апреля 2008 года, где «Крылья Советов» обыграли «Луч» со счётом 2:1. В той игре арбитр показал пять жёлтых карточек.

В общей сложности за 250 игр судья показал 1040 жёлтых карточек, 45 вторых жёлтых, которые перешли в красные, 23 прямые красные карточки, а также 107 пенальти.

Кроме того, Карасёв отсудил финальный матч Суперкубка УЕФА — 2021/2022 между «Челси» и «Вильярреалом» (1:1, 7:6 по серии пенальти). Также был главным арбитром в 28 матчах в Лиге чемпионов, в 22 играх в Лиге Европы, в 10 встречах отбора на чемпионат мира и в восьми матчах отбора на чемпионат Европы.