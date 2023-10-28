Сергей Семак рассказал о состоянии Клаудиньо после игры с «Ахматом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил замену полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо в победном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Напомним, бразилец был заменён на 65-й минуте встречи, вместо него вышел Ду Кейрос.

«Ничего страшного, просто почувствовал себя плохо. У него до игры болела голова, но в принципе он был готов играть. По ходу матча ему становилось хуже и в концовке он попросил, чтобы мы его заменили. Наверное, это связано с его самочувствием. Хотелось ему сыграть как можно больше, наверное, но состояние не позволило. Дай бог, чтобы было несерьёзно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.