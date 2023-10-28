Кассьерра: в РПЛ ещё очень много матчей. Борьба будет до самого конца

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу своей команды в игре 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Колумбийский форвард на 37-й минуте отметился победным голом.

«Очень сложная была игра. Мы знали, что «Ахмат» будет активно прессинговать. В моменте с нашим голом команда разыграла хорошую комбинацию. Но главное, что победили и взяли три очка.

В конце у меня был шанс оформить дубль. Я контролировал мяч и вроде всё сделал правильно. Но такое бывает — мяч не всегда заходит в ворота. Теперь надо уже думать о следующем матче с «Балтикой».

Смотрим ли мы в турнирную таблицу? Нет, мы думаем только о том, чтобы побеждать в каждом матче. Впереди ещё очень много матчей, борьба будет до самого конца», — приводит слова Кассьерры «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.