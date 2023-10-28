Набабкин — о работе тренера: хочу на это надеяться, но пока не знаю

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин заявил, что пока ещё не строил планы по поводу тренерской карьеры.

«Были ли моменты, когда подумал, что футбол надоел? Нет, такого, чтобы я думал о том, что всё надоело и пора заканчивать – у меня не было. Какие-то переломные моменты происходили, но они у каждого случаются. У меня подобное было связано с травмами. Конечно, в подсознании возникает мысль о том, как поступать в тяжёлой ситуации после травмы, как всё в итоге обернётся, как восстановишься. Но, слава богу, всё нормально.

Вижу ли я себя тренером? Хочу на это надеяться, но пока не знаю. Иногда задумываюсь об этом, но посмотрим. Пока ещё не строил планы, а учиться, будучи действующим футболистом, нельзя», — приводит слова Набабкина пресс-служба клуба.