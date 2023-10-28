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Кассьерра: «Ахмат» высоко прессинговал «Зенит», но мы перевернули игру

Кассьерра: «Ахмат» высоко прессинговал «Зенит», но мы перевернули игру
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что в матче 13-го тура МИР РПЛ с «Ахматом» (2:1) грозненцы высоко прессинговали, но питерцы смогли перевернуть игру.

«Очень сложная игра. «Ахмат» очень высоко нас прессинговал. А когда соперник вышел вперёд, это добавило ещё больше непростых моментов. Но мы смогли перевернуть игру, дважды отличились в первом тайме. Во втором тайме создали ряд моментов, но не смогли увеличить преимущество. Самое главное, что забрали три очка», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.

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