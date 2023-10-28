Кассьерра: в концовке игры с «Ахматом» «Зениту» пришлось пострадать

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о победе своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Напомним, Кассьерра забил второй гол сине-бело-голубых в матче.

«Что второй тайм, что весь матч получился очень сложным. Мы понимали, чтобы немного успокоить игру, нужно забить ещё. В конце пришлось немного пострадать. Сейчас нужно отдохнуть и готовиться к следующей игре.

Очень жаль, что попал в штангу. Этот гол придал бы нам спокойствия. Я всё сделал правильно, но иногда бывает, что мяч не заходит в ворота», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.