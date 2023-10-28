Газизов: «Химки» заслуженно победили махачкалинское «Динамо». Мы были хуже

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о матче 16‑го тура Первой лиги, в котором дагестанская команда с минимальным счётом на выезде уступила «Химкам» (0:1).

«Сегодня мы были хуже, «Химки» заслуженно победили. Ребята молодцы, хорошо настроились. Мы проиграли в борьбе. Это тот компонент, который я вижу. Тренерский штаб рассмотрит игру, будем работать над ошибками и двигаться дальше. Спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживают. Им большой поклон, мы должны играть лучше для них. А по погоде так скажу — все в одинаковых условиях», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

После матча 16-го тура махачкалинская команда занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков. «Химки» идут четвёртыми, имея столько же очков в активе.