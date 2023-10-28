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Тимофеев: «Ахмат» провалился, потому что «Зенит» хорош на быстрых атаках

Тимофеев: «Ахмат» провалился, потому что «Зенит» хорош на быстрых атаках
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Артём Тимофеев прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

«Зенит» хорошо играет на быстрых атаках, а мы провалились. Наверное, нас должно было оставаться больше сзади. Первой гол — «Зенит» хорошо провёл быструю атаку и забил. Был небольшой провал. Но в целом сыграли неплохо.

Во втором тайме у нас ничего не поменялось. Да, проигрывали 1:2, но нестись с первых минут отыгрываться с «Зенитом» чревато. Они точно одни из лучших в лиге по быстрым атакам. Нестись вперёд тоже неправильно, поэтому продолжали играть как в первом тайме, но не получилось отыграться», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах. «Ахмат» находится на 13-й строчке, заработав 12 очков.

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