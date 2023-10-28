Семак: «Зенит» стал слабее, чем год назад. Не всю же жизнь быть первыми

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что сине-бело-голубые стали слабее, чем год назад, а также высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

«Конечно, «Зенит» подсел и с эмоциональной точки зрения, и с точки зрения состава. По сравнению с прошлым годом стали слабее. Перестраиваемся по ходу сезона: сначала одна схема, потом другая. Игроки, которые были системообразующими для нас, либо ушли, либо сейчас на травмах, как Марио и Караваев. Приходится каким-то образом перестраиваться. Будем двигаться дальше.

«Краснодар» абсолютно заслуженно идёт на первом месте, набрали очень приличный ход. Чемпионат длинный, мы будем делать всё, что можем, выкладываться на сто процентов, а дальше посмотрим, кто где будет. Ситуации и такие бывают — не всю же жизнь быть на первом месте», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после победы над «Ахматом» «Зенит» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 13 матчей, приблизившись к лидеру чемпионата «Краснодару». У «быков» 28 очков в 12 встречах.