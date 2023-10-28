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Араухо: в том году мы тоже проиграли первый матч «Реалу», но зато выиграли Ла Лигу

Араухо: в том году мы тоже проиграли первый матч «Реалу», но зато выиграли Ла Лигу
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о поражении своей команды в матче 11-го тура чемпионата Испании от мадридского «Реала» (1:2).

«Я расстроен сегодняшним поражением. «Реал» лучше всех умеет использовать свободное пространство. Нам нужно было лучше контролировать мяч.

Я всегда хочу побеждать. Мне кажется, я неплохо выступил в той роли, которую определил мне тренер. Играть рядом с Винисиусом на фланге всегда тяжело.

Главное – побеждать. Мы должны двигаться вперёд. В прошлом сезоне мы тоже проиграли первое «эль класико», но в итоге выиграли Ла Лигу», – приводит слова Араухо Marca.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забивает в ворота «Барселоны» победный гол:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

После результата матча 11-го тура «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Карло Анчелотти набрала 28 очков после 11 матчей. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка.

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