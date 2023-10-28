Тухель — о победе со счётом 8:0: было трудно адаптироваться к игре «10х9», но мы смогли

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об игре 9-го тура чемпионата Германии, в котором его команда в родных стенах разгромила «Дармштадт» (8:0). Все голы были забиты после перерыва. В первом тайме с поля были удалены два футболиста гостей, а также хавбек «Баварии» Йозуа Киммих.

«Безумный первый тайм… Нам противостоял очень хороший соперник. Мы слишком рано остались вдесятером. У нас были проблемы с выходом из обороны в атаку. После этого неожиданно мы стали играть «10х10», а потом и вовсе получили численно большинство. Нам было трудно адаптироваться к игре «10х9».

Перерыв позволил нам перестроиться и найти ответы на важные вопросы. У нас была россыпь голевых моментов и мы забили множество мячей во втором тайме. В целом мы заслужили эту победу», – приводит слова Тухеля аккаунт Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).