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Ювентус – Верона 1:0, результат матча 10-го тура Серии А 28 октября 2023 года

«Ювентус» на 90+7-й минуте вырвал победу у «Вероны»
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Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Верона». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италии). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Ювентус» сумел дожать своего соперника на последней минуте — 1:0.

«Бьянконери» дважды удалось забить — оба раза это делал нападающей Мойзе Кин. Однако судьи не засчитали оба взятия ворот: в первой ситуации из-за офсайда, во второй — из-за фола. Однако на 90+7-й минуте туринцам удалось забить легитимный гол — отличился полузащитник Андреа Камбьязо. «Ювентус» нанёс 26 ударов по воротам «Вероны», в то время как хозяева били по владениям Войцеха Щенсного семь раз.

Победа в матче 10-го тура позволила туринцам выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда Массимилиано Аллегри набрала 23 очка. «Верона» находится на 16-й строчке, заработав восемь очков.

Отметим, в прошлом сезоне чемпионата Италии «Ювентус» дважды переиграл «Верону» с минимальным счётом — 1:0.

Италия - Серия А . 10-й тур
28 октября 2023, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Камбьязо – 90+7'    
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