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Кадис — Севилья. Прямая трансляция
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Кадис – Севилья 2:2, результат матча 11-го тура Примеры 28 октября 2023 года

«Севилья» сумела отыграться в матче Примеры с «Кадисом», уступая по ходу встречи 0:2
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Завершился матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Кадис» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Команды сыграли вничью — 2:2.

«Кадис» повёл со счётом 2:0 уже к 28-й минуте благодаря голам Кристофера Рамоса и Дарвина Мачиса. Однако «Севилья» сумела переломить ход матча и сравняла счёт. В составе андалусийцев забитыми мячами отметились Лукас Окампос и Иван Ракитич.

После матча 11-го тура «Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Диего Алонсо набрала 10 очков. «Кадис» находится рядом с андалусийцами — на 14-й строчке, заработав также 10 очков.

Испания - Примера . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Рамос – 8'     2:0 Мачис – 28'     2:1 Окампос – 37'     2:2 Ракитич – 60'    
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