«Севилья» сумела отыграться в матче Примеры с «Кадисом», уступая по ходу встречи 0:2

Завершился матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Кадис» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Команды сыграли вничью — 2:2.
«Кадис» повёл со счётом 2:0 уже к 28-й минуте благодаря голам Кристофера Рамоса и Дарвина Мачиса. Однако «Севилья» сумела переломить ход матча и сравняла счёт. В составе андалусийцев забитыми мячами отметились Лукас Окампос и Иван Ракитич.
После матча 11-го тура «Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда Диего Алонсо набрала 10 очков. «Кадис» находится рядом с андалусийцами — на 14-й строчке, заработав также 10 очков.
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