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«Барселона» будет расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса

«Барселона» будет расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса
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«Барселона» выступила с официальным заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время «эль класико». Каталонский клуб сообщил, что намерен расследовать данные оскорбления.

«Футбольный клуб «Барселона» всегда будет защищать ценности футбола и спорта, такие как уважение к соперникам, и именно поэтому мы будем расследовать любое расистское оскорбление, которое могло произойти сегодня днём во время матча с мадридским «Реалом», — говорится в сообщении каталонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что после замены в самой концовке встречи Винисиус подвергся расистским оскорблениям. После замены фанаты «Барселоны» оскорбляли Винисиуса на почве расизма, называя его «обезьяной». Один из них бросил в сторону игрока предмет, похожий на банан, но точно неизвестно, что это был за предмет.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Сегодня, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретились «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема.

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