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Тренер «Ювентуса» Аллегри был удалён после гола его команды «Вероне» на 90+6-й минуте

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был удалён после гола его команды «Вероне» (1:0) на 90+6-й минуте.

Туринцы обыграли «Верону» в матче 10-го тура итальянской Серии А со счётом 1:0. Единственный победный мяч забил Андреа Камбьязо на 90+6-й минуте матча.

23-летний защитник снял футболку, празднуя взятие ворот, и получил жёлтую карточку от главного судьи игры. После этого арбитр показал красную карточку главному тренеру туринцев Аллегри. Причина удаления неясна.

Кроме того, «бьянконери» дважды удалось забить — оба раза это делал нападающей Мойзе Кин. Однако судьи не засчитали оба взятия ворот: в первой ситуации из-за офсайда, во второй — из-за фола.

Победа в матче 10-го тура позволила туринцам выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда Массимилиано Аллегри набрала 23 очка. «Верона» находится на 16-й строчке, заработав восемь очков.